Nasconde in casa 60mila euro di droga nei guai anche il vicino
Un uomo è stato arrestato a Genova per aver nascosto in casa 60mila euro di droga. Contestualmente, i carabinieri hanno coinvolto anche un vicino nell’indagine. L’operazione si è svolta nel centro storico della città, dove le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli. Le attività sono state condotte dai militari del comando provinciale dei carabinieri di Genova.
Minorenne nei guai: gira con l'hashish in tasca, in casa nasconde 300 grammi di drogaSorpreso a girare in centro con l'hashish in tasca pronto per essere spacciato, minorenne perugino nei guai.
Pomigliano d’Arco. Lampioni nei cortili privati pagati dal Comune: danno da oltre 60mila euro: 4 funzionari nei guaiUn presunto spreco di denaro pubblico finisce al centro di un procedimento della Corte dei Conti in Campania.