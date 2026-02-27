Nasconde in casa 60mila euro di droga nei guai anche il vicino

Un uomo è stato arrestato a Genova per aver nascosto in casa 60mila euro di droga. Contestualmente, i carabinieri hanno coinvolto anche un vicino nell’indagine. L’operazione si è svolta nel centro storico della città, dove le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli. Le attività sono state condotte dai militari del comando provinciale dei carabinieri di Genova.