Narni il defibrillatore ‘entra’ nelle scuole | Simulati interventi di emergenza e corsi per pratiche di disostruzione

A Narni, le scuole si preparano a intervenire in emergenza. Sono stati organizzati esercitazioni pratiche e corsi di disostruzione per insegnanti e studenti, con l’obiettivo di rendere più sicure le scuole e far conoscere le manovre salvavita. Un passo avanti concreto per aumentare le possibilità di salvataggio in caso di emergenza cardiovascolare.

Formare sempre più persone all'utilizzo di un defibrillatore. E' uno dei progetti più importanti che si possano attuare a livello sociale. Sono molte le associazioni e le amministrazioni comunali che da anni perseguono questo scopo che si prefigge l'obiettivo di salvare delle vite umane.🔗 Leggi su Ternitoday.it Approfondimenti su Narni Defibrillatore Narni, corsi per l'uso del defibrillatore nelle scuole del territorio comunale Nei giorni scorsi sono iniziati i corsi di formazione per l’uso del defibrillatore nelle scuole di Narni. Un corso su disostruzione pediatrica e defibrillatore con la Misericordia di Bibbiena Questa settimana a Bibbiena si svolge un corso pratico sulla disostruzione pediatrica e sull’uso del defibrillatore. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Narni Defibrillatore Argomenti discussi: Narni, corsi per l'uso del defibrillatore nelle scuole del territorio comunale. Operazione "Movida sicura": elevate cinque sanzioni "antivetro" nel centro storico e altre violazioni al Codice della Strada https://www.narnionline.com/operazione-movida-sicura-elevate-cinque-sanzioni-antivetro-nel-centro-storico-e-altre-violazioni-al-codice- - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.