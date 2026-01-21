La Corte d’Appello di Palermo ha disposto una confisca definitiva di beni per oltre 13 milioni di euro, eseguita dalla Direzione Investigativa Antimafia. L’operazione riguarda proprietà riconducibili a un imprenditore nel settore dell’olio alimentare, deceduto, ritenuto in passato vicino a Cosa nostra agrigentina. Questa misura si inserisce nel quadro delle azioni antimafia volte a contrastare la criminalità organizzata e la loro infiltrazione nell’economia legale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il provvedimento della Corte d’Appello di Palermo. La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito una confisca definitiva di beni per un valore superiore a 13 milioni di euro, riconducibili a un imprenditore del settore dell’olio alimentare, oggi deceduto, ritenuto in passato contiguo a Cosa nostra agrigentina. Il provvedimento è stato disposto dalla Corte d’Appello di Palermo, al termine di un lungo iter giudiziario avviato sulla base delle indagini della sezione operativa della Dia di Agrigento. Usura e legami con la mafia negli anni ’80 e ’90. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’imprenditore sarebbe stato attivo tra gli anni Ottanta e Novanta nella concessione di prestiti a usura per somme molto elevate, sfruttando la propria attività commerciale come copertura. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Maxi confisca antimafia da oltre 13 milioni: colpiti beni legati a imprenditore vicino a Cosa nostra

Confisca definitiva da oltre 13 milioni: beni sequestrati anche a MessinaLa Direzione Investigativa Antimafia di Agrigento ha eseguito una confisca definitiva di beni per oltre 13 milioni di euro, disposta dalla Corte d’Appello di Palermo.

Confisca da 13 milioni all’imprenditore Citarella, sigilli a ditte con appalti per 450 milioni di euroÈ stata eseguita la confisca di beni per circa 13 milioni di euro nei confronti dell'imprenditore Giovanni Citarella, ex presidente della Nocerina.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Operazione Jonny: maxi sequestro di beni per oltre 7 milioni alla cosca Arena; Colpo al clan degli Arabia. Sequestrata una società: Era gestita dal carcere tramite la moglie di Nicola; Reggio Calabria, confisca da 140 milioni: colpiti clan della Piana e della Locride attivi nel traffico di carburanti; Dia Agrigento: confisca da 13 milioni di euro ad un imprenditore vicino a cosa nostra.

Confisca da 13 milioni a Salerno, colpito il patrimonio di Giovanni Citarella: maxi operazione della Guardia di FinanzaIl provvedimento, adottato ai sensi dell’articolo 24 del Codice Antimafia, riguarda Giovanni Citarella, 58 anni, e ha per oggetto partecipazioni societarie e complessi aziendali per un valore compless ... agro24.it

Nocera Inferiore, scatta la maxi confisca per Citarella: 13 milioniConfisca dal valore di 13 milioni di euro per l'imprenditore di Nocera Inferiore, Giovanni Citarella. Il decreto è stato eseguito ieri dalla Guardia di Finanza, così ... ilmattino.it

Oggi la Commissione Antimafia ha approvato all’unanimità la relazione del Comitato che ho l’onore di presiedere, in merito all’adeguamento della #normativa italiana rispetto alla nuova direttiva europea sul #recupero e la #confisca dei beni x.com

Oggi la Commissione Antimafia ha approvato all’unanimità la relazione del Comitato che ho l’onore di presiedere, in merito all’adeguamento della #normativa italiana rispetto alla nuova direttiva europea sul #recupero e la #confisca dei beni facebook