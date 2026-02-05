’Ndrangheta colpiti due imprenditori | maxi sequestri di beni per 1,3 milioni di euro in tre Regioni
La Guardia di finanza ha sequestrato beni per 1,3 milioni di euro a due imprenditori legati alla ’ndrangheta. Le operazioni si sono svolte tra Calabria, Lazio e Lombardia. I sequestri riguardano aziende e proprietà riconducibili agli uomini d’affari coinvolti nel giro criminale. Gli investigatori seguono da tempo il loro movimento e ora hanno messo i sigilli a diverse attività.
La Guardia di Finanza ha sequestrato a due imprenditori beni per 1 milione e 300 mila euro. I patrimoni colpiti sono riconducibili a soggetti ritenuti legati alla ‘ndrangheta. I provvedimenti sono stati eseguiti in Calabria, Lazio e Lombardia, su disposizione del Tribunale di Reggio Calabria, nell’ambito di un’inchiesta che ha evidenziato la pericolosità sociale dei destinatari e la sproporzione tra i beni posseduti e i redditi dichiarati. Le indagini e l’operazione “EYPHEMOS” Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, il sequestro patrimoniale rappresenta l’ultimo sviluppo di un’indagine avviata nel 2020 dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria – Direzione Distrettuale Antimafia. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Approfondimenti su ’Ndrangheta Imprenditori
'Ndrangheta, sequestro beni da un milione e 300 mila euro a due imprenditori reggini
La Guardia di Finanza ha messo sotto sequestro beni per circa 1,3 milioni di euro a due imprenditori di Reggio Calabria.
Abitazioni di lusso e locali: maxi sequestro da 35 milioni di euro per due imprenditori baresi
Ultime notizie su ’Ndrangheta Imprenditori
Argomenti discussi: Colpo ai patrimoni della ’ndrangheta: sequestri per 1,3 milioni a due imprenditori del settore edilizio · LaC News24; ’Ndrangheta e affari, maxi sequestro da 1,3 milioni: colpite imprese tra Reggio, Roma e Milano · ilreggino.it; ‘Ndrangheta, maxi sequestro da 1,3 milioni di euro: sotto chiave aziende, immobili e conti; Sequestro da 1,3 milioni alla ’ndrangheta reggina.
’Ndrangheta, colpiti due imprenditori: maxi sequestri di beni per 1,3 milioni di euro in tre RegioniLa Guardia di Finanza ha sequestrato a due imprenditori beni per 1 milione e 300 mila euro. I patrimoni colpiti sono riconducibili a soggetti ritenuti legati alla ‘ndrangheta. I provvedimenti sono sta ... virgilio.it
'Ndrangheta, sequestrati beni per oltre un milione a due imprenditori nel regginoBeni per un milione e 300mila euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza a due persone coinvolte nel processo Eyphemos, nato da un'inchiesta della Dda di Reggio Calabria, che ha fatto luce ... ansa.it
'Ndrangheta: Sequestro da 1,3 Milioni tra Calabria e Nord Italia. Colpiti gli Affari della Cosca Alvaro Un duro colpo al patrimonio della criminalità organizzata reggina è stato messo a segno dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria. In data 4 febbraio facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.