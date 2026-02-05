’Ndrangheta colpiti due imprenditori | maxi sequestri di beni per 1,3 milioni di euro in tre Regioni

La Guardia di finanza ha sequestrato beni per 1,3 milioni di euro a due imprenditori legati alla ’ndrangheta. Le operazioni si sono svolte tra Calabria, Lazio e Lombardia. I sequestri riguardano aziende e proprietà riconducibili agli uomini d’affari coinvolti nel giro criminale. Gli investigatori seguono da tempo il loro movimento e ora hanno messo i sigilli a diverse attività.

La Guardia di Finanza ha sequestrato a due imprenditori beni per 1 milione e 300 mila euro. I patrimoni colpiti sono riconducibili a soggetti ritenuti legati alla ‘ndrangheta. I provvedimenti sono stati eseguiti in Calabria, Lazio e Lombardia, su disposizione del Tribunale di Reggio Calabria, nell’ambito di un’inchiesta che ha evidenziato la pericolosità sociale dei destinatari e la sproporzione tra i beni posseduti e i redditi dichiarati. Le indagini e l’operazione “EYPHEMOS” Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, il sequestro patrimoniale rappresenta l’ultimo sviluppo di un’indagine avviata nel 2020 dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria – Direzione Distrettuale Antimafia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

La Guardia di Finanza ha messo sotto sequestro beni per circa 1,3 milioni di euro a due imprenditori di Reggio Calabria.

