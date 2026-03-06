Napoli-Torino Sal Da Vinci allo stadio dopo la vittoria a Sanremo

Il 28 febbraio, dopo aver vinto a Sanremo, l'artista è stato presente allo stadio durante la partita tra Napoli e Torino. Dopo aver partecipato a numerose interviste in diverse città italiane, ieri è stato accolto come un re dai tifosi presenti. La sua presenza ha attirato l'attenzione di molti appassionati e media che seguono gli eventi sportivi e culturali.

Il 28 febbraio la vittoria a Sanremo, poi un numero infinito di interviste in giro per l'Italia e tante polemiche fino ad arrivare a ieri, giorno in cui è stato accolto come un re dal quartiere in cui è cresciuto, la Torretta. Oggi, per Sal Da Vinci, è stato, forse più di ieri, il ricongiungimento con il suo popolo. Il cantante che ha trionfato all'Ariston con “Per sempre sì”, prima di Napoli-Torino, è stato ospite della società azzurra, ed ha prima effettuato un giro di campo, e poi ha cantato il brano che gli ha fatto vincere il Festival pochi minuti prima del fischio d'inizio. Anticipi e postipici Serie A: Napoli-Milan si... 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli-Torino, Sal Da Vinci allo stadio dopo la vittoria a Sanremo Sal Da Vinci, grande festa a Napoli per la vittoria a Sanremo 2026Grande festa a Napoli per Sal Da Vinci reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo 2026 con la sua canzone “Per sempre sì”. Leggi anche: Sal Da Vinci “Re” di Sanremo 2026: Dedico la mia vittoria a Napoli Una raccolta di contenuti su Napoli Torino Sal Da Vinci allo stadio.... Temi più discussi: Sal Da Vinci accetta l'invito: De Laurentiis proverà a farlo cantare prima di Napoli-Torino; Sal Da Vinci ospite speciale al 'Maradona': canterà Per sempre sì' nel pre-gara di Napoli-Torino; Napoli-Torino, Sal Da Vinci si esibirà al Maradona prima del calcio d’inizio; Simeone omaggia Sal Da Vinci dopo il gol alla Lazio, Zapata chiude la pratica: D'Aversa parte bene al Torino. Napoli-Torino, Sal Da Vinci allo stadio dopo la vittoria a SanremoIl 28 febbraio la vittoria a Sanremo, poi un numero infinito di interviste in giro per l'Italia e tante polemiche fino ad arrivare a ieri, ... msn.com Sal Da Vinci stasera canterà al Maradona prima di Napoli-TorinoSal Da Vinci è stato invitato dal Napoli a cantare, allo stadio saranno quasi in cinquantamila per l'anticipo contro la squadra granata ... ilnapolista.it Serie A, Napoli-Torino 1-0 dopo i primi 45':: azzurri in corsa per il posto in Champions Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/03/calcio-serie-a-giornata-28-inter-milan-napoli-roma-juventus-como-lecce-pisa-verona-risult - facebook.com facebook SERIE A I In campo Napoli-Torino DIRETTA e FOTO per l'anticipo che apre la 28esima giornata #ANSA x.com