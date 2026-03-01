Sal Da Vinci Re di Sanremo 2026 | Dedico la mia vittoria a Napoli

Sal Da Vinci si è aggiudicato la vittoria al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Tu mi piaci tanto”. La sua esibizione ha superato quella di Sayf e Ditonellapiaga, che presentavano “Che fastidio!”. La manifestazione si è conclusa con il cantante che ha dedicato il successo alla città di Napoli.

Sono davvero contento per la vittoria di Sal Da Vinci. In un mondo in cui l'odio, le guerre, la violenza e le discriminazioni hanno preso il sopravvento fa bene sentire una canzone piena di buoni sentimenti e sani valori cantata da un napoletano. - facebook.com facebook

Sal Da Vinci canta cose che non mi piacciono ma mi piace lui e mi piacciono le sue canzoni che non ascolto. #sanremo2026 x.com