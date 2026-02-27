Sorteggi ottavi di Champions | L' Atalanta trova il Bayern di Monaco Poi le super sfide Real Madrid-City e Psg-Chelsea | Live

Nell’estrazione degli ottavi di Champions, l’Atalanta affronterà il Bayern Monaco. Le altre sfide principali sono Real Madrid contro Manchester City e Paris Saint-Germain contro Chelsea. Nelle urne ci sono otto squadre qualificate dal girone unico e altre otto provenienti da qualificazioni precedenti. L’evento si svolge con la partecipazione di tutte le squadre che si sono aggiudicate i rispettivi gironi o sono passate attraverso i turni di qualificazione.

Sorteggi Champions, Europa League e Conference: avversarie delle italiane agli ottavi

Sorteggi ottavi di finale in diretta: Atalanta, Bologna, Roma e Fiorentina per conoscere le avversarie in Champions, Europa e Conference League. Nelle urne delle tre coppe le otto squadre qualificate direttamente dal girone unico e quelle uscite dai playoff. In Champions l'Atalanta giocherà contro l'Arsenal o il Bayern Monaco

IL TABELLONE DI CHAMPIONS FINO ALLA FINALE Subito PSG-Chelsea e Real Madrid-Manchester City

#Sorteggio #ChampionsLeague: l' #Atalanta pesca il #Bayern Monaco, chi passa trova la vincente di Manchester City-Real Madrid