Sorteggi ottavi di Champions | L' Atalanta trova il Bayern di Monaco Real Madrid-City Psg-Chelsea | Live

Durante il sorteggio degli ottavi di Champions League, è stata abbinata l’Atalanta al Bayern Monaco, mentre nel quadro della competizione si sono anche affrontate il Real Madrid contro il Manchester City e il Paris Saint-Germain contro il Chelsea. Le otto squadre qualificate direttamente dal girone unico sono state inserite nelle rispettive urne, con le partite di andata e ritorno programmate nelle prossime settimane.

