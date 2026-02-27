Sorteggi ottavi di Champions | L' Atalanta trova il Bayern di Monaco Real Madrid-City Psg-Chelsea | Live
Durante il sorteggio degli ottavi di Champions League, è stata abbinata l’Atalanta al Bayern Monaco, mentre nel quadro della competizione si sono anche affrontate il Real Madrid contro il Manchester City e il Paris Saint-Germain contro il Chelsea. Le otto squadre qualificate direttamente dal girone unico sono state inserite nelle rispettive urne, con le partite di andata e ritorno programmate nelle prossime settimane.
Nelle urne delle tre coppe le otto squadre qualificate direttamente dal girone unico e quelle uscite dai playoff . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
