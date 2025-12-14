Udinese-Napoli le formazioni ufficiali | torna Spinazzola sulla fascia

Le formazioni ufficiali di Udinese-Napoli sono state annunciate, con il ritorno di Spinazzola sulla fascia. Ecco le scelte di Runjaic per la sfida, che vede gli azzurri affrontare i friulani in un match atteso.

Ecco le scelte di Runjaic: Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Bertola; Zaniolo, Davis. All. Runjaic Questa è, invece, la formazione scelta da Antonio Conte: Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic, Beukema, Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Spinazzola, David Neres, Højlund, Lang. All. Antonio Conte Neres-Hojlund la strana coppia che funziona: tanto brasiliano e potenza nordica (Corsport) Neres-Hojlund, con loro il Napoli di Conte è tutta un'altra storia.

