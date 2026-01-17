Torino Baroni in conferenza | Sono fiducioso per Ismajli e Simeone Zapata? Non sarà mai un problema per il Toro Contro la Roma…

Nella conferenza stampa a Torino, l’allenatore Baroni ha espresso fiducia per le condizioni di Ismajli e Simeone, sottolineando l’importanza del loro contributo. Ha anche rassicurato sui rischi legati a Zapata, affermando che non rappresenterà un problema per il Torino. La discussione ha toccato anche la prossima sfida contro la Roma, evidenziando la preparazione della squadra in vista di questa importante partita.

PAROLE– «Sono fiducioso per entrambi, forse più per Ismajli che per Simeone. Ieri hanno avuto ottime sensazioni, oggi faranno un test. Zapata? Non sarà mai un problema per il Toro. Ha sempre avuto comportamenti e atteggiamenti di altissimo livello, io devo fare delle scelte: lo ritengo un giocatore che può dare un contributo partendo o subentrando» COPPA ITALIA – «Non cerco alibi. Ma nell’ultima gara dello scorso campionato, è cambiato il 70% della squadra e rispetto a due anni fa c’è solo Tameze tra chi ha giocato l’altro giorno. Si fa veloce a disfare le squadre, per ricostruire ci vuole tempo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

