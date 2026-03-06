Napoli-Torino infortunio per Vergara | le condizioni del 26 azzurro

Durante il match tra Napoli e Torino, Vergara si è infortunato alla fine del primo tempo e ha lasciato il campo senza una scarpa. Il giocatore, di 26 anni, ha mostrato segni di difficoltà al piede durante la partita. La sua uscita dal campo è avvenuta in modo rapido, senza ulteriori interventi medici immediati sul terreno.

Problema per Vergara alla fine del primo tempo del match tra Napoli e Torino. Il 26 azzurro ha lasciato il campo senza una scarpa, a causa, probabilmente, di un problema al piede. Vergara è uscito zoppicando dal terreno di gioco. Per non correre rischi, Antonio Conte l'ha sostituito nell'intervallo. Al suo posto è entrato Anguissa, che torna in campo dopo mesi di infortunio. Napoli-Torino, la Curva B: «Fuori gli spettatori, dentro i sostenitori» Per una diagnosi e gli eventuali tempi di recupero si dovranno aspettare comunicazioni ufficiali da parte della società azzurra.