Infortunio Zambo Anguissa le condizioni del centrocampista del Napoli

Dopo oltre due mesi di stop forzato, in casa Napoli tornano finalmente segnali incoraggianti sulle condizioni di Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunese, assente a lungo per infortunio, sta completando il percorso di recupero e filtra un cauto ottimismo sul suo rientro in gruppo. Secondo le ultime indiscrezioni, Anguissa starebbe rispondendo bene al lavoro e il suo rientro in campo non sembra più un’ipotesi lontana. Lo staff medico monitora quotidianamente la situazione, ma l’obiettivo concreto è quello di rivederlo almeno in panchina già in una delle prossime sfide: la partita di campionato contro il Genoa oppure, in alternativa, l’impegno di Coppa Italia contro il Como, in programma il 10 febbraio.🔗 Leggi su Dailynews24.it

