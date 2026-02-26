Calcio Napoli rientri in vista | Anguissa accelera De Bruyne punta il Torino
Non solo Anguissa verso il ritorno in casa Calcio Napoli: anche Kevin De Bruyne si prepara a testare la condizione per la prima convocazione dopo l’operazione al bicipite femorale. Il Torino è l’obiettivo fissato nel mirino. Il Calcio Napoli si avvicina ai prossimi impegni con segnali incoraggianti dall’infermeria. Se per Frank Anguissa il rientro appare imminente, l’attenzione ora si concentra anche su Kevin De Bruyne, pronto a verificare le proprie condizioni in vista della prima convocazione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ex Manchester City potrebbe tornare a disposizione già nelle prossime settimane. Nel mirino c’è la sfida contro il Torino, appuntamento individuato come possibile data per il ritorno tra i convocati. 🔗 Leggi su 2anews.it
Leggi anche: Napoli, il calendario dei rientri: Lukaku a Cremona? Le date esatte per Anguissa, Meret e De Bruyne
Leggi anche: Calcio Napoli, migliorano le condizioni di Gutierrez e Meret: più lunghi i tempi per De Bruyne e Anguissa
Temi più discussi: Napoli, gli indisponibili e squalificati per la prossima giornata; Napoli, problemi per Rrahmani. Più vicino il rientro di McTominay; De Bruyne, cerchiata in rosso una data per il suo rientro in campo – Sky; De Bruyne, vicinissimo il rientro del belga a Napoli! C’è la data – Gazzetta.
Calcio Napoli, doppio colpo a centrocampo: McTominay e Anguissa verso il rientroCalcio Napoli, doppio colpo a centrocampo: McTominay e Anguissa verso il rientro in campo dopo il calvario dei rispettivi infortuni ... 2anews.it
Calcio Napoli, De Bruyne a Castel Volturno: spunta una data per il ritorno in campoIl centrocampista del Calcio Napoli è rientrato in città dopo quattro mesi dall’infortunio e dall’operazione. Il rientro in campo potrebbe avvenire presto ... 2anews.it
Calcio, ottimismo in casa Napoli per il prossimo rientro di Anguissa e Lukaku - facebook.com facebook
#Calcio, risultati di #SerieA, il #Napoli a quota 50 x.com