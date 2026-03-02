Napoli doppia seduta verso il Torino | riflettori su Anguissa e De Bruyne

Il Napoli si prepara alla sfida contro il Torino con due sessioni di allenamento. Durante gli allenamenti, sono stati osservati in particolare Anguissa e De Bruyne, che stanno lavorando con il gruppo in vista della partita. La squadra non si ferma e continua a prepararsi senza concedersi pause, anche dopo i successi recenti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Nessun tempo per cullarsi nell'euforia del 96' di Verona. Come racconta il Corriere dello Sport, il Napoli ha osservato una giornata di pausa dopo il colpo al Bentegodi contro l'Hellas, ma da oggi si torna a spingere forte a Castel Volturno in vista della sfida di venerdì sera al Maradona contro il Torino. Il Corriere dello Sport sottolinea che Conte ha concesso ventiquattro ore di relax alla squadra, prima di programmare una doppia seduta di allenamento. La partita contro i granata di D'Aversa – legato ad Antonio da un rapporto profondo, tanto che il tecnico azzurro è padrino della figlia dell'allenatore del Toro – rappresenta uno snodo chiave nella corsa Champions.