Napoli doppia seduta verso il Torino | riflettori su Anguissa e De Bruyne

Da napolipiu.com 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli si prepara alla sfida contro il Torino con due sessioni di allenamento. Durante gli allenamenti, sono stati osservati in particolare Anguissa e De Bruyne, che stanno lavorando con il gruppo in vista della partita. La squadra non si ferma e continua a prepararsi senza concedersi pause, anche dopo i successi recenti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Nessun tempo per cullarsi nell’euforia del 96’ di Verona. Come racconta il Corriere dello Sport, il Napoli ha osservato una giornata di pausa dopo il colpo al Bentegodi contro l’Hellas, ma da oggi si torna a spingere forte a Castel Volturno in vista della sfida di venerdì sera al Maradona contro il Torino. Il Corriere dello Sport sottolinea che Conte ha concesso ventiquattro ore di relax alla squadra, prima di programmare una doppia seduta di allenamento. La partita contro i granata di D’Aversa – legato ad Antonio da un rapporto profondo, tanto che il tecnico azzurro è padrino della figlia dell’allenatore del Toro – rappresenta uno snodo chiave nella corsa Champions. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

napoli doppia seduta verso il torino riflettori su anguissa e de bruyne
© Napolipiu.com - Napoli, doppia seduta verso il Torino: riflettori su Anguissa e De Bruyne

Leggi anche: Verona-Napoli: McTominay out, Anguissa c’è. De Bruyne verso il rientro

Tutti gli aggiornamenti su Napoli.

Temi più discussi: Salernitana, Cosmi alza i ritmi: doppia seduta verso il Catania; Napoli, doppia seduta verso il Torino: riflettori su Anguissa e De Bruyne; Palladino blinda la squadra a Zingonia; Quanti dubbi per Palladino: tutti i ballottaggi in vista di Atalanta-Napoli.

Napoli: il report della doppia sedutaDoppia seduta di allenamento per il Napoli a Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro la Sampdoria a Marassi per la 37esima giornata di Serie A di domenica alle ore 20,45. Al mattino la ... calciomercato.com

Napoli, doppia lesione per Lobotka e Politano: i tempi di recuperoNon arrivano buone notizie dagli esami medici a cui si sono sottoposti Lobotka e Politano, usciti infortunati dalla partita di campionato contro il Genoa, vinta dal Napoli in rimonta 2-1 al Maradona. corrieredellosport.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.