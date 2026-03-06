La 28ª giornata di Serie A inizia con la partita tra Napoli e Torino, due squadre che si affrontano in un match importante per la classifica. La squadra di casa, il Napoli, cerca di consolidare il suo posizionamento, mentre il Torino vuole ottenere punti per migliorare la propria posizione. La sfida si gioca in un clima di attesa e tensione, con i giocatori pronti a scendere in campo.

La 28ª giornata del campionato di serie A si apre con la sfida tra i campioni d'Italia in carica e la squadra granata appena affidata a D'Aversa Nella 28ª giornata di campionato si parte con un Napoli-Torino che vale tanto in zona Champions e anche nella zona di classifica più pericolosa, quella ai margini della fascia a rischio da dove i granata si sono appena sfilati con il sucesso contro la Lazio. Scopriamo pronostico e quote di Napoli-Torino in programma venerdì 6 marzo alle ore 20.45. I campioni d'Italia con il successo di Verona, raggiunto negli ultimi secondi della sfida grazie a un guizzo di Lukaku, si sono rimessi in piena corsa per mantenere almeno un posto in Champions. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli-Torino, come finisce l'anticipo di Serie A? Il pronostico

Leggi anche: Napoli-Torino: analisi, formazioni e quote per il pronostico della Serie A.

Leggi anche: Serie c femminile. Invicta, anticipo con pronostico contro

Una selezione di notizie su Napoli Torino come finisce l'anticipo....

Temi più discussi: D'Aversa salva il Toro, Conte porta il Napoli in Champions; Dove vedere il Napoli stasera in diretta streaming | DAZN News IT; Serie A, la classifica della stagione 2025-2026; Pronostico Napoli-Torino | Serie A 2025/26.

Napoli-Torino: probabili formazioni. Gilmour titolare, Alisson nel tridenteProbabili formazioni di Napoli e Torino, le due squadre si affrontano per la 28esima giornata del campionato di Serie A 2025-2026. areanapoli.it

Napoli-Torino in diretta streaming: formazioni, statistiche e un aspetto da considerareIl Napoli arriva alla sfida con un buon rendimento interno. Gli azzurri hanno ottenuto otto vittorie e quattro pareggi nelle partite giocate al Maradona in questo campionato. Se dovessero evitare la ... napolicalciolive.com

Carlo Alvino torna a criticare le mosse da parte di Rocchi anche in vista di Napoli-Torino: "Oramai è tutto chiaro, tutto fin troppo chiaro", ha attaccato il giornalista con un lungo sfogo sui social #NapoliTorino #Alvino - facebook.com facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Napoli- #Torino x.com