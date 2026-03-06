Domani si affrontano Napoli e Torino in una partita di Serie A che attirerà l’attenzione degli appassionati. Il Napoli schiererà la formazione titolare, mentre il Torino si prepara con le scelte di formazione ufficiali. Sono disponibili quote e pronostici ufficiali per questa sfida, che si preannuncia decisiva per entrambe le squadre nella corsa ai punti in campionato.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La nostra rubrica sui pronostici di Serie A torna con un focus sul ventottesimo turno di campionato. L’anticipo del venerdì propone un incontro di grande rilevanza per entrambe le squadre. Napoli e Torino si sfideranno venerdì sera allo Stadio Maradona, alle 20:45, in un match che avrà implicazioni sia per la corsa alla Champions League che per la lotta per la salvezza. Il Napoli, dopo un periodo buio che ha portato all’eliminazione dalla Champions League e ha compromesso le speranze di vincere il titolo, sta cercando di risollevarsi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli-Torino: analisi, formazioni e quote per il pronostico della Serie A.

Napoli-Torino, le probabili formazioni: Conte lancia Olivera e la difesa dei manciniIl Napoli affronta il Torino, vuole andare avanti nella rincorsa verso la qualificazione alla prossima Champions League. Su undici gare ne disputerà sette ... iamnaples.it

Napoli-Torino: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie AGli uomini di Conte ospitano i granata di D’Aversa all’incontro valido per la 28ª giornata di campionato. In palio al Maradona, 3 punti chiave per corsa Champions e salvezza ... tuttosport.com

Carlo Alvino torna a criticare le mosse da parte di Rocchi anche in vista di Napoli-Torino: "Oramai è tutto chiaro, tutto fin troppo chiaro", ha attaccato il giornalista con un lungo sfogo sui social #NapoliTorino #Alvino - facebook.com facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Napoli- #Torino x.com