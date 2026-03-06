Napoli-Torino 2-1 azzurri a -1 dal Milan e De Bruyne fa il suo ritorno in campo

Il Napoli ha battuto il Torino 2-1 nel match di apertura della 28ª giornata di Serie A giocato al ‘Maradona’. La vittoria porta i padroni di casa a 56 punti in classifica, avvicinandosi al secondo posto occupato dal Milan, che rimane a distanza di un punto. Durante la partita, De Bruyne ha fatto il suo ritorno in campo dopo un infortunio.

Il Napoli supera 2-1 il Torino al ‘Maradona‘ nel match che ha aperto la 28a giornata di Serie A e sale a 56 punti in classifica, portandosi momentaneamente a -1 dal Milan secondo in classifica. Alisson Santos sblocca il risultato dopo appena sette minuti, nella ripresa Elmas al 23' in girata in area su sponda aerea di Politano trova il raddoppio. Un colpo di testa di Casadei a tre minuti dal 90' riporta in partita i granata, che sfiorano nel finale il 2-2 con Adams ma alla fine escono sconfitti. La squadra di D’Aversa resta ferma a quota 30, attualmente a +6 sulla zona retrocessione. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

De Bruyne vicino al rientro: Napoli attende il suo ritorno in campoNel centro sportivo di Castel Volturno, Kevin De Bruyne è tornato a calcare il prato verde e a misurarsi con nuove sollecitazioni fisiche.

