Napoli-Torino 1-0 fine primo tempo e azzurri avanti con Alisson Santos LIVE

Il Napoli sta giocando contro il Torino nella ventottesima giornata di Serie A al Maradona. Al momento, la squadra di casa è in vantaggio con un gol di Alisson Santos. La partita è appena terminato il primo tempo e il punteggio è di 1-0. Entrambe le squadre sono in campo per la ripresa.

Il Napoli affronta il Torino per la ventottesima giornata di Serie A, match di venerdì sera al Maradona. Conte cambia formazione anche alla luce dell'ultimo infortunio di Lobotka. Torna Gilmour dal primo minuto vicino ad Elmas in mezzo al campo, Spinazzola e Politano sulle fasce. Davanti confermato il trio davanti, Vergara e Alisson Santos dietro Hojlund. In panchina invece tornano dopo la lunga degenza anche Anguissa e De Bruyne, possibile qualche scampolo di partita per loro. Il Torino invece arriva galvanizzato dopo la vittoria contro la Lazio nell'ultimo turno sotto la guida del nuovo allenatore D'Aversa. Azzurri chiamati a dare continuità alla vittoria contro il Verona per proseguire il percorso di testa che potrebbe portare alla prossima Champions League.