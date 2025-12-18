napoli milan 1 0 fine primo tempo con gli azzurri avanti con il gol di neres live

Alle 20 italiane, Napoli e Milan si sfidano a Riad nella prima semifinale di Supercoppa. Dopo un primo tempo intenso, gli azzurri sono avanti 1-0 grazie a Neres. Segui con noi tutte le emozioni di questa sfida, mentre i protagonisti cercano di conquistare il passaggio alla finale, offrendo un incontro ricco di adrenalina e talento.

Alle 20 (ora italiana) Napoli e Milan scenderanno in campo per la prima semifinale di Supercoppa a Riad, lo seguiremo live per tutti i tifosi 48? Fine primo tempo a Riyad e azzurri avanti 47? Ripartenza velocissima del Napoli e Hojlund che è in gran forma arriva al tiro. Parata miracolosa di Maignan! 46? Due minuti di recupero 44? Ultimi minuti con Milan in avanti 40? Azione prolungata degli azzurri e palla al centro di Hojlund dove Nerese si fionda come un falco. Maignan battuto e Napoli avanti 38? Rabiot ammonito dopo il secondo fallo molto rude 35? Sempre da un’invenzione di Elmas, altra occasione per gli azzurri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

