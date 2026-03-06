L’allenatore decide di reinserire Billy Gilmour nella formazione del Napoli, mentre Anguissa e De Bruyne si avvicinano al loro ritorno in squadra. La scelta riguarda i prossimi impegni del club, con il centrocampista che tornerà a disposizione dopo un periodo di assenza. Nel frattempo, i due giocatori sono in fase di recupero e si preparano a rientrare in gruppo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. L’internazionale scozzese Billy Gilmour è pronto a fare il suo ritorno nella formazione titolare del Napoli per il match contro il Torino, segnando la sua prima presenza in campo dall’ottobre scorso. Gilmour, che ha subito un intervento chirurgico a causa di un infortuni al groin, si è allenato intensamente ed è ansioso di riprendersi il suo posto in campo. Domani il Napoli ospiterà il Torino allo Stadio Maradona. Il tecnico dei partenopei, Antonio Conte, si trova ancora in una situazione di emergenza, con diversi giocatori assenti, specialmente nel centrocampo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Conte decide su Gilmour mentre Anguissa e De Bruyne si avvicinano al ritorno a Napoli.

Leggi anche: È la settimana del ritorno di De Bruyne. Conte aspetta Anguissa e McTominay

Infortuni Napoli: le condizioni di Anguissa e De Bruyne, Conte sorride. McTominay...Il Napoli ha riaperto ufficialmente la sessione di lavoro al SSC Napoli Training Center di Castel Volturno, in vista della sfida di campionato contro...

Contenuti utili per approfondire Conte decide.

Temi più discussi: Conte decide su Gilmour mentre Anguissa e De Bruyne si avvicinano al ritorno a Napoli.; Conte ritrova Gilmour e gli chiede una prova da leader: sarà l'unico centrocampista a disposizione; Non sarà una questione di contratto: 5 indizi lo confermano; Verona-Napoli 1-2: decide Lukaku all'ultimo secondo.

Conte decide su Gilmour mentre Anguissa e De Bruyne si avvicinano al ritorno a Napoli.NAPOLI, ITALIA – 01 NOVEMBRE: Billy Gilmour dell’SSC Napoli lotta per il possesso del pallone con Nico Paz del Como 1907 durante la partita di Serie A tra SSC Napoli e Como 1907 allo Stadio Diego Arma ... napolipiu.com

Il Napoli senza Lobotka, Conte punta su Gilmour contro il TorinoTornano, ma solo in panchina, Anguissa e De Bruyne nel Napoli che deve scendere in campo senza Lobotka e con un centrocampo del tutto nuovo. (ANSA) ... ansa.it

dopo la disfatta nel confronto con Giuseppe Conte sul referendum Nordio decide di non fare più confronti per paura di fare perdere altro terreno al si - facebook.com facebook

Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) / Posts / X x.com