Nuove regole sugli orari di bar e locali Ordinanza valida 6 mesi | stretta anche su musica e alcolici

Il sindaco di Aversa, Francesco Matacena, ha firmato un’ordinanza valida sei mesi, che modifica gli orari di apertura di bar, locali e negozi alimentari. La misura mira a garantire il rispetto della quiete pubblica e a tutelare la salute dei cittadini, introducendo restrizioni anche su musica e consumo di alcolici. L’ordinanza si inserisce in un quadro di interventi per il benessere della comunità e il mantenimento dell’ordine pubblico.

