Nuove regole sugli orari di bar e locali Ordinanza valida 6 mesi | stretta anche su musica e alcolici
Il sindaco di Aversa, Francesco Matacena, ha firmato un’ordinanza valida sei mesi, che modifica gli orari di apertura di bar, locali e negozi alimentari. La misura mira a garantire il rispetto della quiete pubblica e a tutelare la salute dei cittadini, introducendo restrizioni anche su musica e consumo di alcolici. L’ordinanza si inserisce in un quadro di interventi per il benessere della comunità e il mantenimento dell’ordine pubblico.
Il sindaco di Aversa, Francesco Matacena, ha firmato il 31 dicembre 2025 l’ordinanza che disciplina gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché dei negozi alimentari, al fine di tutelare la salute pubblica, la quiete dei residenti e la. 🔗 Leggi su Casertanews.it
