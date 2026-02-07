I carabinieri di Caivano hanno arrestato un uomo di 35 anni per droga e armi clandestine. Durante la perquisizione, hanno trovato anche una penna-pistola e alcune armi

I carabinieri di Caivano, a Napoli, hanno arrestato un 35enne per detenzione di droga e armi clandestine. L’operazione è scattata nell’ambito di un servizio mirato a contrastare lo spaccio nella zona. I militari, dopo aver seguito un uomo fino alla sua abitazione, hanno rinvenuto 64 grammi di cocaina e 675 euro in contanti. Durante la perquisizione, all’interno di un armadio della camera da letto, sono state trovate diverse armi irregolari. Tra queste, una pistola artigianale in plastica simile a una Glock, una penna con alloggiamento per proiettili calibro 9×21, e una rivoltella priva di matricola. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Napoli, arrestato pusher a Caivano: trovate armi 'fantasma', anche una penna-pistola

Approfondimenti su Caivano Napoli

I carabinieri di Caivano hanno arrestato un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine.

Durante una perquisizione a Caivano, i carabinieri hanno trovato due armi pericolose nascosta in un appartamento.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Caivano Napoli

Argomenti discussi: Marescià voglio cambiare vita e pagare, pusher consegna droga e bilancino in caserma a Napoli: arrestato; Cocaina per la Sorrento bene, arrestato pusher 50enne; Inseguimento da film a Napoli: pusher in fuga contromano, fermato con 59 dosi di cocaina -; Napoli, Marescià, voglio cambiare vita: carabinieri arrestano pusher reo confesso.

Napoli, arrestato pusher a Caivano: trovate armi 'fantasma', anche una penna-pistola(LaPresse) I carabinieri di Caivano, a Napoli, hanno arrestato un 35enne per detenzione di droga e armi clandestine. L'operazione è ... stream24.ilsole24ore.com

Carabinieri arrestano pusher, in casa droga e armi fantasmaA Caivano (Napoli) i carabinieri della locale stazione si sono presentati a casa di un pusher, un 35enne pregiudicato, che stava provando a riaprire una piazza di spaccio dopo aver seguito un tossicod ... ansa.it

#Napoli - Porta Capuana, sorpreso a spacciare: arrestato 49enne dalla Polizia di Stato #Cronaca #PortaCapuana #PoliziaDiStato #Spaccio #Droga #Sicurezza #Controlli #Legalità #NanoTV facebook

Rapina farmacia a Napoli e ferisce dipendente, arrestato x.com