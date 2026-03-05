Terrore a Napoli su bus linea C32 uomo di 39 anni accoltella più volte una 32enne al volto e alle braccia fermato dai passeggeri rischia linciaggio

A Napoli, su un autobus della linea C32, un uomo di 39 anni ha accoltellato ripetutamente una donna di 32 anni al volto e alle braccia. I passeggeri presenti hanno fermato l'aggressore, rischiando di essere aggrediti a loro volta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno arrestato l’uomo. La donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli.

Terrore a Napoli, su bus uomo di 39 anni accoltella più volte una 32enne al volto e alle braccia, fermato dai passeggeri rischia linciaggio. L'aggressione L'aggressione è avvenuta su un autobus della linea C32 che stava percorrendo via Simone Martini, nel quartiere residenziale del Vomero, intorno alle 21.30. L'uomo, un 39enne di Pianura, quartiere della periferia di Napoli, ha improvvisamente tirato fuori un coltello e colpito ripetutamente la giovane donna che, da quanto apprende Il Giornale d'Italia, non conosceva. L'aggressione sarebbe dunque avvenuta senza nessun motivo. Gli altri passeggeri presenti sul bus non sono rimasti a guardare, ma sono intervenuti cercando di immobilizzare l'uomo e disarmarlo mentre qualcuno allertava il numero di emergenza. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

