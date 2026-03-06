Napoli accoltella una donna sul bus | Volevo attirare l’attenzione di Gratteri

Da laverita.info 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 39 anni ha aggredito con un coltello una donna di 32 anni su un autobus nel quartiere Vomero di Napoli. La vittima, avvocato, è stata ferita e trasportata in ospedale. Dopo circa 15 minuti di tensione, i carabinieri sono intervenuti e hanno arrestato l'aggressore. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi.

Momenti di terrore nella tarda serata di ieri a Napoli, nel quartiere Vomero, dove una donna di 32 anni è stata accoltellata all’interno di un autobus di linea dell’Anm. L’aggressione è avvenuta su un mezzo della linea C32 in via Simone Martini. Secondo quanto ricostruito, l’aggressore – un uomo di 39 anni che non conosceva la vittima – l’ha colpita con un coltello e l’ha poi trattenuta sotto minaccia per diversi minuti. La donna, un avvocato, ha riportato ferite al volto e al braccio ed è stata trasportata all’ospedale Cardarelli, dove resta ricoverata ma non sarebbe in pericolo di vita. La scena è stata ripresa da diversi presenti con i telefoni cellulari e i video stanno circolando sui social. 🔗 Leggi su Laverita.info

napoli accoltella una donna sul bus volevo attirare l8217attenzione di gratteri
© Laverita.info - Napoli, accoltella una donna sul bus: «Volevo attirare l’attenzione di Gratteri»

Accoltella una donna sul bus al Vomero a Napoli, 39enne fermato voleva "attirare l'attenzione di Gratteri"Spaventosa aggressione a Napoli, nel quartiere Vomero: una donna di 32 anni, mentre si trovava su un bus nella serata di giovedì 5 marzo, è stata...

Napoli, donna accoltellata sul bus da uno sconosciuto. Lui: “Volevo attenzione Gratteri”Momenti di forte tensione nella serata di giovedì al Vomero, quartiere collinare di Napoli, dove una donna di 32 anni è stata accoltellata su un...

Contenuti utili per approfondire Napoli accoltella una donna sul bus....

Temi più discussi: Accoltella una donna sul bus al Vomero a Napoli, 39enne fermato voleva attirare l'attenzione di Gratteri; Accoltellata su un bus a Napoli. Arrestato l'uomo. I due non si conoscevano; Accoltella senza motivo una donna su un autobus, arrestato 39enne a Napoli; Napoli: accoltella donna sull'autobus, rischia il linciaggio dopo la cattura.

napoli accoltella una donnaNapoli, accoltella una donna al volto e alle braccia su un bus dell’Anm: arrestato 39enneNapoli, accoltella una donna al volto e alle braccia su un bus dell’Anm: arrestato 39enne. Uil Trasporti annuncia sciopero. ilgiornalelocale.it

napoli accoltella una donnaNapoli, donna accoltellata su un bus al Vomero: 32enne ferita, fermato l’aggressoreA Napoli, una donna è stata accoltellata su un autobus al Vomero: l’intervento dei passeggeri e dell’autista ha evitato il peggio, mentre l’aggressore è stato arrestato dai carabinieri. notizie.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.