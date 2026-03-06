Napoli accoltella una donna sul bus | Volevo attirare l’attenzione di Gratteri

Un uomo di 39 anni ha aggredito con un coltello una donna di 32 anni su un autobus nel quartiere Vomero di Napoli. La vittima, avvocato, è stata ferita e trasportata in ospedale. Dopo circa 15 minuti di tensione, i carabinieri sono intervenuti e hanno arrestato l'aggressore. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi.

Momenti di terrore nella tarda serata di ieri a Napoli, nel quartiere Vomero, dove una donna di 32 anni è stata accoltellata all'interno di un autobus di linea dell'Anm. L'aggressione è avvenuta su un mezzo della linea C32 in via Simone Martini. Secondo quanto ricostruito, l'aggressore – un uomo di 39 anni che non conosceva la vittima – l'ha colpita con un coltello e l'ha poi trattenuta sotto minaccia per diversi minuti. La donna, un avvocato, ha riportato ferite al volto e al braccio ed è stata trasportata all'ospedale Cardarelli, dove resta ricoverata ma non sarebbe in pericolo di vita. La scena è stata ripresa da diversi presenti con i telefoni cellulari e i video stanno circolando sui social.