Accoltella una donna sul bus al Vomero a Napoli 39enne fermato voleva attirare l' attenzione di Gratteri

Un uomo di 39 anni ha accoltellato una donna di 32 anni a bordo di un autobus nel quartiere Vomero a Napoli. L'aggressore ha dichiarato di voler attirare l'attenzione di un pubblico ufficiale. La donna è stata ferita durante l'aggressione e portata in ospedale. La polizia ha fermato l'uomo poco dopo l'incidente.

Spaventosa aggressione a Napoli, nel quartiere Vomero: una donna di 32 anni, mentre si trovava su un bus nella serata di giovedì 5 marzo, è stata accoltellata senza motivo da un uomo 39enne con il quale non ha alcun legame. L’episodio di è verificato in via Simone Martini. La giovane è stata colpita al volto e alle braccia e ora si trova all’ospedale Cardarelli. Non è in pericolo di vita. L’aggressore è stato fermato dai carabinieri. Quando gli agenti lo hanno bloccato, ha iniziato a urlare il nome del procuratore di Napoli, Nicola Gratteri. Napoli, donna 32enne accoltellata al Vomero su un bus L'aggressore 39enne ha rischiato il... 🔗 Leggi su Virgilio.it

Accoltella una sconosciuta sul bus al Vomero: 39enne arrestato dai carabinieri, ha rischiato il linciaggioMomenti di forte paura nella serata odierna in via Simone Martini, zona collinare di Napoli: una 32enne, a bordo di un bus Anm, è stata accoltellata...

Terrore a Napoli, su bus uomo di 39 anni accoltella più volte una 32enne al volto e alle braccia, fermato dai passeggeri rischia linciaggioTerrore a Napoli, su bus uomo di 39 anni accoltella più volte una 32enne al volto e alle braccia, fermato dai passeggeri rischia linciaggio.

Donna accoltellata sul bus al Vomero: Giovane autista ha provato a fermare aggressoreHa rischiato il linciaggio l'uomo che questa sera, armato di coltello, ha aggredito una viaggiatrice sulla linea 132 dell'ANM al Vomero. La prontezza del giovane ... ilmattino.it

Terrore sul bus al Vomero: accoltella una donna, rischia il linciaggio un 39enne arrestato. L’ho fatto per attirare l’attenzione di GratteriMomenti di paura e tensione a Napoli, nel quartiere Vomero, dove una donna di 32 anni, avvocata penalista, è stata accoltellata a bordo di un autobus dell’Anm mentre il mezzo […] ... ilgazzettinovesuviano.com

