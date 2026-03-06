Accoltellata su un bus al Vomero | la donna resta in ospedale arrestato l' aggressore

Nella serata di ieri, in via Simone Martini al Vomero, un uomo ha accoltellato e sequestrato una donna di 32 anni su un bus della linea C32. La donna è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate. Le forze dell'ordine hanno arrestato l’uomo poco dopo l’episodio.

È stato tratto in arresto l'uomo che, nella tarda serata di ieri, in via Simone Martini al Vomero, su un mezzo della linea C32, ha accoltellato e sequestrato una donna di 32 anni. L'uomo, già in cura per problemi psichiatrici, è stato tratto in arresto con l'accusa di lesioni personali gravi e sequestro di persona. La brutale aggressione (finita oggetto di diversi video che circolano sui social) è avvenuta verso le 22 quando l'uomo - un 39enne - che non conosceva la donna l'ha colpita più volte con un coltello, prima di immobilizzarla a terra. La 32enne è stata liberata solo dopo una trattativa tra i carabinieri e l'aggressore che ha raccontato di aver agito così per attirare l'attenzione del procuratore Gratteri. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

