Vomero donna accoltellata in un autobus aggressore fermato dai passeggeri

Un episodio di violenza si è verificato in un autobus nel quartiere Vomero, in via Simone Martini. Un uomo ha estratto un coltello e ha ferito ripetutamente una donna, mentre i passeggeri hanno cercato di fermarlo e hanno trattenuto l'aggressore fino all'arrivo delle forze dell'ordine. La donna è stata soccorsa sul posto, ma le sue condizioni non sono state rese note.

Il dramma si è consumato in un autobus, al Vomero, in via Simone Martini. E' all'interno del mezzo che un uomo ha estratto il coltello e colpito più volte una donna. Da quanto si apprende alcuni passeggeri non sono rimasti a guardare, ma hanno cercato di bloccare l'aggressore mentre veniva allertato il 112. Il feritore è stato quindi immobilizzato e portato via dai carabinieri. La donna non ha mai perso i sensi. E' stata trasportata in codice rosso al Cardarelli. L'aggressione è stata immortalata da alcuni video girati dai passanti. Da quanto trapela i due non si conoscevano.