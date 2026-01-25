napoli sequestrati droga e cellulari nel carcere di poggioreale

Nel carcere di Poggioreale a Napoli, la polizia penitenziaria ha sequestrato 700 grammi di hashish e tre smartphone durante controlli mirati. L’operazione si inserisce in un più ampio sforzo di prevenzione e repressione di attività illecite all’interno delle strutture carcerarie. I sequestri evidenziano l’importanza di vigilanza costante per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme nelle strutture detentive.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ancora sequestri di droga e cellulari nel carcere di Poggioreale, a Napoli, dove la polizia penitenziaria, nel corso di una specifica operazione ha trovato in una cella 700 grammi di hashish, suddivisi in 7 panetti da 100 grammi ciascuno, e durante altri controlli anche tre smartphone, utilizzati dai detenuti per mantenere contatti con l’ esterno. Soddisfazione è stata espressa dal sindacato Uspp, con il presidente Giuseppe Moretti e il segretario regionale Ciro Auricchio, secondo i quali “ la brillante operazione che dimostra che la polizia penitenziaria è un corpo professionale, in grado di garantire con spirito di abnegazione un ambiente sicuro e legale riuscendo a intercettare i continui tentativi di introduzione di droga e cellulari all’interno del carcere”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

