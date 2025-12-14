sequestrati cellulari e oltre un chilo di droga nel carcere di poggioreale

Nel carcere di Poggioreale a Napoli, la polizia penitenziaria ha sequestrato quasi un chilo di hashish, 45 grammi di cocaina e circa dieci cellulari, tra smartphone e micro cellulari, in due padiglioni. L'operazione ha portato alla scoperta di sostanze stupefacenti e dispositivi di comunicazione illeciti, evidenziando l'intensificarsi dei controlli nelle strutture penitenziarie.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sequestro ingente nel carcere di Poggioreale a Napoli dove la polizia penitenziaria ha trovato quasi un chilo di hashish, 45 grammi di cocaina e una decina di cellulari, tra smartphone e micro cellulari, in due padiglioni. “L’operazione di ieri – commenta l’Uspp con il presidente Moretti e il segretario regionale Auricchio – rafforza la determinazione della polizia penitenziaria nel garantire un ambiente detentivo sicuro e legale”. I due sindacalisti si complimentano con i colleghi “che hanno dimostrato di essere un’eccellenza nel sventare i continui tentativi di introduzione di droga e cellulari”. Anteprima24.it

