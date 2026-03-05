Napoli-Torino Gilmour guiderà il centrocampo azzurro accanto a Elmas Corsport

Domani sera il centrocampo del Napoli sarà guidato da Gilmour, che prenderà il posto di Lobotka, assente per infortunio. Con Elmas al suo fianco, Gilmour partirà come titolare nella partita contro il Torino. La presenza del giocatore britannico sarà determinante per il reparto di centrocampo azzurro in questa occasione.

Domani sera toccherà a Gilmour prendere per mano il centrocampo azzurro. Infatti, con Lobotka fuori dai giochi, Billy partirà titolare nel match contro il Torino. Ne parla Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport. Napoli, ora è il momento di Gilmour. Si legge sul Corsport: L’unico centrocampista di ruolo pienamente a disposizione di Conte è Billy Gilmour, che non gioca novanta minuti dal 28 ottobre, Lecce-Napoli 0-1. Tre giorni prima aveva disputato l’intera gara nella vittoria contro l’Inter e, ancora prima, 82 minuti proprio contro il Torino all’andata, quando da un suo tocco involontario nacque l’azione del gol decisivo di Simeone. Il dato fotografa bene la stagione dello scozzese: cinque presenze da titolare in campionato, sei da subentrato, poi lo stop per l’intervento che ha risolto la pubalgia e un rientro fatto di spezzoni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

