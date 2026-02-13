adriano celentano sorprende i fan con un nuovo video sui social

Adriano Celentano, 88 anni, ha pubblicato un nuovo video sui social, sorprendendo i fan con una performance inaspettata durante le prove di una canzone al suo studio di Milano.

Adriano Celentano, 88 anni compiuti il 6 gennaio scorso, è tornato a farsi vedere sui social con un video che ha subito catturato l’attenzione dei fan. Il clip è accompagnato dalla canzone Soli e mostra immagini tratte dallo show Rock Economy del 2012, per poi chiudersi con una foto attuale del Molleggiato e una sua tipica didascalia ironica: “Potrei anche peggiorare. ma non ve lo garantisco!” Il ritorno social che fa parlare. Celentano ha sempre comunicato in modo unico, creando curiosità e aspettativa anche con poche parole. Questo nuovo video ha subito fatto nascere ipotesi: c’entra qualcosa con il 76° Festival di Sanremo? Negli ultimi mesi si era parlato dell’artista anche per questioni televisive: la moglie Claudia Mori aveva lamentato la difficoltà di trovare un accordo con la Rai per riportare Celentano in TV. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

