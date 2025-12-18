I Backstreet Boys rifanno il video di I want it that way 26 anni dopo e i fan impazziscono

I Backstreet Boys tornano a rivivere un’icona degli anni ’90 rifacendo il video di

© Cultweb.it - I Backstreet Boys rifanno il video di I want it that way 26 anni dopo e i fan impazziscono Sono passati più di venticinque anni da quando Millennium, il terzo album in studio dei Backstreet Boys, ha fatto la sua comparsa dirompente sugli scaffali dei negozi musicali. La band statunitense ha deciso di celebrare questo anniversario con un regalo speciale per i fan: il remake del video di I Want It That Way, brano iconico della discografia dei cinque di Orlando. Il nuovo video, pubblicato sul profilo Instagram della band che conta sei milioni di follower, è già diventato virale. Si tratta di una versione verticale pensata appositamente per smartphone, girata in un’unica ripresa, che ricrea fedelmente l’iconico hangar del video originale. 🔗 Leggi su Cultweb.it Leggi anche: Verissimo, Ascanio Pacelli si racconta: "Torno al Grande Fratello dopo 20 anni" (VIDEO) Leggi anche: Nubifragio ad Agrigento, fiumi d'acqua nelle strade, donna di 38 anni dispersa dopo essere stata trascinata via dalla corrente - VIDEO La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. I Backstreet Boys rifanno il video “I Want It That Way” 26 anni dopo; Emma in vetta alle classifiche: la reazione della cantante è virale; I Backstreet Boys rifanno il video di I want it that way 26 anni dopo e i fan impazziscono. I Backstreet Boys ricreano il video di “I Want It That Way” per il 25esimo anniversario [VIDEO] - Li riconoscerete immediatamente: i Backstreet Boys riprendono l'ambientazione e gli outfit di uno dei video più famosi di sempre, quello ... lascimmiapensa.com

I Backstreet Boys ricreano il video di I Want It That Way dopo 25 anni. VIDEO - La boyband che ha segnato la musica pop negli anni tra i due millenni torna sul palco per una serie di date in Germania, il Paese che li ha apprezzati quando ancora non era famosa a livello globale. tg24.sky.it

I Backstreet Boys ricreano il video di “I Want It That Way”: l’effetto nostalgia 26 anni dopo è virale - A distanza di ventisei anni dal debutto che ha cambiato per sempre la storia del pop internazionale, Nick, Brian, AJ, Howie e Kevin ... rds.it

Ci vediamo al concertone del primo maggio

I Backstreet Boys hanno rifatto il video di "I want it that way", 25 anni dopo. Il gruppo statunitense, per lanciare il nuovo tour, ha infatto preparato una versione "aggiornata" del video della hit del 1999, girata in verticale per i social. Backstreet Boys, I want it that - facebook.com facebook

Un contenuto pensato per smartphone, girato in un’unica ripresa, che ricrea fedelmente l’iconico hangar del video originale con gli outfit bianchi #BackstreetBoys #IWantItThatWay x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.