Perché non siamo mai stati così vicini a una nuova guerra | questa volta gli Usa potrebbero attaccare l'Iran

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran aumentano a causa del mancato accordo sul programma nucleare. Washington ha rafforzato la presenza militare nella regione, temendo che Teheran possa sviluppare armi nucleari in modo rapido. Se l'Iran non fornisce un piano soddisfacente entro la fine di febbraio, si prospettano azioni militari. La situazione si fa sempre più fragile e rischiosa, lasciando pochi margini per il dialogo.

Non siamo mai stati così vicini a un possibile attacco degli Stati Uniti contro Teheran come in questi giorni: se l'Iran non presenta un piano convincente sul nucleare entro il 26 febbraio, la diplomazia potrebbe lasciare il posto alle bombe.

Usa sempre più vicini alla guerra con l’Iran: quando e come potrebbero attaccareSecondo Axios, l’amministrazione Trump si avvicina a un conflitto con l’Iran a causa del fallimento dei negoziati sul nucleare.

Iran, i media: "Gli Usa potrebbero attaccare entro 24 ore". Teheran: risponderemo in modo decisoRecenti dichiarazioni dei media segnalano un possibile attacco statunitense all’Iran entro 24 ore, mentre Teheran promette una risposta decisa.

Il ministro degli Esteri in Parlamento prima di volare negli Usa. Sul BoP critico anche il Vaticano, Parolin: «Siamo perplessi». - facebook.com facebook

Gen. Cucchi: "Ci siamo cullati nell'idea che Nato e Usa avrebbero garantito la nostra sicurezza. Abbiamo cercato di fruire del dividendo della pace. Dobbiamo anzitutto ricostruire una mentalità: in Ue, l’Italia è tra i paesi meno disposti a combattere". x.com