A dicembre 2025, il tasso medio sui mutui per l’acquisto della prima casa è salito al 3,37%, rispetto al 3,30% di novembre. Sebbene in aumento, i valori restano inferiori rispetto all’anno precedente, quando si attestavano al 4,42%. Questi dati indicano una lieve tensione nel mercato dei mutui, influenzata dalle dinamiche economiche e dai tassi di interesse in evoluzione.

A dicembre 2025 il tasso medio sulle nuove operazioni per l’acquisto di abitazioni si è attestato al 3,37%, in rialzo rispetto al 3,30% di novembre e comunque ben al di sotto del 4,42% registrato un anno prima. Anche i finanziamenti alle imprese hanno subito un incremento, passando dal 3,52% al 3,64%. Come riporta il mensile dell’Associazione bancaria italiana, rimane invece stabile al 3,97% il tasso medio sul totale dei prestiti già sottoscritti negli anni. L’andamento riflette l’aumento degli Irs, i tassi di riferimento sul mercato, saliti dal 2,69% al 2,90% a novembre, segnale che la dinamica ribassista si è ormai esaurita. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Mutui, scendono i tassi e il 2025 è l’anno giusto per comprare casa in Italia

Leggi anche: Tassi dei mutui in calo in Italia, cresce la fiducia per chi compra casa

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Mutui per la casa, brutte notizie per chi deve comprare ora: i tassi tornano a salire. L’ipotesi sui prossimi mesi - Prevale il tasso fisso, a fronte dell'incertezza sull'andamento dei tassi di interesse per prestiti e mutui. open.online