La presentazione del libro di don Roberto Faccenda

Il 2024 a Salerno ospiterà la presentazione del libro di don Roberto Faccenda, un’occasione per approfondire il rapporto tra spiritualità, cultura e temi contemporanei. L’evento offre uno spazio di riflessione e confronto, con l’obiettivo di promuovere un dialogo aperto e sincero su questioni che coinvolgono la vita quotidiana e il senso dell’esistenza. Un momento importante per chi desidera avvicinarsi a questi argomenti in modo autentico e rispettoso.

Un appuntamento dedicato al dialogo tra spiritualità, cultura e contemporaneità è in programma a Salerno. Giovedì 8 gennaio, alle ore 18:00, il Teatro Delle Arti ospiterà la presentazione del libro di don Roberto Faccenda, A(r)marsi con cinque ciottoli, un'opera che propone una riflessione profonda e accessibile sulle sfide interiori dell'uomo di oggi. L'incontro si aprirà con i saluti istituzionali del direttore artistico del Teatro Delle Arti, Claudio Tortora, che accoglierà il pubblico in uno spazio da sempre votato all'incontro tra arti, pensiero e comunità. A moderare il dialogo con l'autore sarà Monica De Santis, che accompagnerà la presentazione in un clima di ascolto e confronto.

