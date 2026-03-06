Muore a 38 anni il vicesindaco Picariello agente della Polizia Penitenziaria

La comunità di Quadrelle e la provincia di Avellino sono in lutto per la morte improvvisa di Pietro Picariello, vicesindaco del Comune e agente della Polizia Penitenziaria. Picariello aveva 38 anni e svolgeva il suo ruolo nel carcere di Avellino. La notizia ha suscitato grande sorpresa e dolore tra i cittadini e le forze dell’ordine, che si sono uniti nel cordoglio.

Comunità sotto shock per la scomparsa del giovane amministratore e poliziotto penitenziario. Rinviata l’assemblea sindacale in programma questa mattina La comunità di Quadrelle e l’intera provincia di Avellino sono sotto shock per l’improvvisa scomparsa di Pietro Picariello, 38 anni, vicesindaco del comune del Mandamento e agente della Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Avellino. La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione tra cittadini, colleghi e rappresentanti istituzionali, lasciando sgomenta una comunità che lo conosceva per il suo impegno nelle istituzioni e per il lavoro svolto nel corpo della Polizia Penitenziaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Muore a 38 anni il vicesindaco Picariello, agente della Polizia Penitenziaria Torino, tragedia sulla statale 26: muore agente di polizia penitenziaria di 51 anniABBONATI A DAYITALIANEWS Vittima Alessandro Landriscina, stava tornando a casa dopo il lavoro Un grave incidente stradale nella notte dell’Epifania... Polizia penitenziaria: commemorato l'agente Giuseppe Lorusso, ucciso dai terroristi a Torino 47 anni faNella mattinata di oggi, lunedì 19 gennaio 2026, in via Biella a Torino si è tenuta la commemorazione per il 47º anniversario dell’uccisione... Tutti gli aggiornamenti su Polizia Penitenziaria. Discussioni sull' argomento Tragedia sulla A1, muore un 67enne di Andria: feriti agenti della Penitenziaria; Detenuto evaso dalla Dozza Era uscito per fare volontariato. Infarto: muore a 38 anni il vicesindacoLutto a Quadrelle, nella notte è morto improvvisamente il vicesindaco Pietro Picariello. Aveva 38 anni, agente di polizia penitenziaria, è deceduto in seguito ad un ... ilmattino.it Avellino, muore a 38 anni agente penitenziario: era vicesindaco di QuadrellePietro Picariello, vicensindaco di Quadrelle e Agente a Bellizzi Irpino lascia moglie e figlio ... msn.com Nuove opportunità di lavoro: maxi concorso nella Polizia Penitenziaria con 3350 posti disponibili - facebook.com facebook News concorsi: il primo bando per medici della polizia penitenziaria, 35 i posti disponibili; pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per 54 dirigenti presso il dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria del Ministero x.com