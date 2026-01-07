Torino tragedia sulla statale 26 | muore agente di polizia penitenziaria di 51 anni

Nella notte dell’Epifania, sulla statale 26 di Torino, si è verificato un grave incidente che ha causato la morte di Alessandro Landriscina, 51 anni, agente di polizia penitenziaria. La tragedia si è verificata mentre Landriscina tornava a casa dopo il lavoro. La scomparsa di Alessandro rappresenta una perdita importante per la comunità e la sua famiglia.

Vittima Alessandro Landriscina, stava tornando a casa dopo il lavoro. Un grave incidente stradale nella notte dell'Epifania ha spezzato la vita di Alessandro Landriscina, 51 anni, agente di polizia penitenziaria e padre di due figli. L'uomo è deceduto poco dopo la mezzanotte tra il 6 e il 7 gennaio, mentre rientrava a casa dopo il turno di servizio nel carcere di Ivrea, in provincia di Torino. Scontro frontale al terzo ponte: l'altra auto avrebbe invaso la corsia. L'impatto si è verificato lungo la strada statale 26, all'altezza del cosiddetto terzo ponte. Secondo una prima ricostruzione, un automobilista di 31 anni avrebbe oltrepassato la linea di mezzeria, finendo nella corsia opposta e centrando in pieno l'auto di Landriscina.

