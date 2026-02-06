TikTok crea dipendenza Commissione europea dura | rischio multa milionaria

La Commissione europea ha deciso di mettere sotto accusa TikTok, accusando il social di aver violato il Digital Services Act. Secondo l’Europa, la piattaforma cinese di ByteDance avrebbe usato meccanismi che spingono gli utenti a restare più a lungo, creando dipendenza. La Commissione minaccia sanzioni economiche pesanti se TikTok non cambierà strada.

TikTok ha violato il Digital Services Act, sostiene la Commissione europea. L’esecutivo dell’Ue ha specificato che il social, di proprietà della società cinese ByteDance, avrebbe attuato meccanismi che indurrebbero nell’utente dipendenza. Un effetto che sarebbe stato più grave, secondo le valutazioni della Commissione, sui più giovani. La notizia arriva in un momento in cui diversi Paesi, a cominciare dall’ Australia fino a Francia e Spagna, stanno approvando leggi contro l’utilizzo dei social da parte dei ragazzi più giovani, proibendoli anche fino al compimento dei 12 anni. La Commissione europea contro TikTok. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

La società cinese ByteDance, madre di TikTok, ha pattuito con gli accusatori negli Stati Uniti.

Bruxelles si prepara a affrontare TikTok.

