Maxi multa da 12,6 milioni ad Amgas da Arera | gli errori nella trasmissione di dati mai rettificati costano caro

Una multa da oltre 12,6 milioni di euro è stata comminata ad Amgas spa, società del Comune di Foggia che gestisce la rete del gas, dall'Arera. La sanzione deriva dagli errori nella trasmissione dei dati di prelievo e riconsegna, mai corretti, che hanno portato a discrepanze tra i risultati. La decisione riguarda direttamente la società e la mancata rettifica delle informazioni inviate.

Brutta tegola per il gestore della rete del gas già alla prese con i pesanti ritardi nella sostituzione del parco contatori L’importo dovuto da Amgas, dunque, ammonterebbe a 570mila euro, che resta comunque una somma considerevole. La penale deve essere versata entro il 10 marzo 2026 tramite PagoPa, e pare che non ci sia altra scelta per la società che sborsare l'importo dovuto, almeno per il momento, a prescindere da eventuali ulteriori contestazioni e ricorsi. Amgas spa, fin qui, avrebbe comunicato a Csea i casi oggetto di penalizzazione in relazione ai quali le procedure del gestore del Sistema Informativo Integrato non avrebbero consentito la rettifica. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

