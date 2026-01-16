Due inquilini di un alloggio di edilizia pubblica in via Giotto 12 a Monza affrontano da oltre un mese un crescente problema di muffa, che compromette le condizioni di vivibilità e li costringe a dormire sul divano. La mancanza di interventi tempestivi aggrava la situazione, creando un disagio prolungato. Questa situazione evidenzia le difficoltà di intervento e gestione delle problematiche abitative nelle case popolari.

La muffa aumenta e l’intervento riparativo tarda ad arrivare. Stanno vivendo una situazione di disagio, che si protrae da più di un mese, due inquilini di un alloggio di edilizia pubblica residenziale di via Giotto 12 a Monza. Un tubo, incassato nella muratura, perde acqua e da inizio dicembre a oggi ha reso le pareti della camera da letto di Nicolino Barbato e Angela Merola – nel loro appartamento alla scala A – pregne di spessi strati di muffa. "Abbiamo cominciato a segnalare il problema al Comune dal 9 dicembre, ma l’intervento di riparazione ancora non si vede", denunciano moglie e marito. Nel frattempo gli uffici comunali hanno sempre risposto, prendendo in carico la segnalazione e dando aggiornamenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incubo muffa nella casa popolare: "Costretti a dormire sul divano"

