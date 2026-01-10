In casa non faccio lavatrici né spolvero Fa tutto mia moglie io faccio troppe cose fuori Il marito che aiuta? Non è il mio caso | così Alessandro Borghese

Si chiama Fuori di Cabello il podcast condotto da Victoria Cabello nel quale la conduttrice intervista, col suo modo unico, molti personaggio dello showbiz. È toccato anche ad Alessandro Borghese, volto di Quattro Ristoranti e chef che quando non lavora, parole sue, viene “coccolato in ogni modo”. E per quanto riguarda la casa? Ama cucinare anche lì o magari aiutare nelle faccende domestiche? “Sono un pigro, non faccio lavatrici né spolvero. In casa fa tutto mia moglie, non sono un marito che aiuta “. Non è mancata una reazione di Cabello sulla divisione dei compiti ma lui ha rincarato: “Non ho voglia di fare niente perché faccio troppe cose fuori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

