In casa non faccio lavatrici né spolvero Fa tutto mia moglie io faccio troppe cose fuori Il marito che aiuta? Non è il mio caso | così Alessandro Borghese

Da ilfattoquotidiano.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiama Fuori di Cabello il podcast condotto da Victoria Cabello nel quale la conduttrice intervista, col suo modo unico, molti personaggio dello showbiz. È toccato anche ad Alessandro Borghese, volto di Quattro Ristoranti e chef che quando non lavora, parole sue, viene “coccolato in ogni modo”. E per quanto riguarda la casa? Ama cucinare anche lì o magari aiutare nelle faccende domestiche? “Sono un pigro, non faccio lavatrici né spolvero. In casa fa tutto mia moglie, non sono un marito che aiuta “. Non è mancata una reazione di Cabello sulla divisione dei compiti ma lui ha rincarato: “Non ho voglia di fare niente perché faccio troppe cose fuori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

in casa non faccio lavatrici n233 spolvero fa tutto mia moglie io faccio troppe cose fuori il marito che aiuta non 232 il mio caso cos236 alessandro borghese

© Ilfattoquotidiano.it - “In casa non faccio lavatrici né spolvero. Fa tutto mia moglie, io faccio troppe cose fuori. Il marito che aiuta? Non è il mio caso”: così Alessandro Borghese

Leggi anche: Alessandro Borghese: “In casa fa tutto mia moglie, non sono un marito che aiuta. Se parlo vengo cazziato”

Leggi anche: Alessandro Borghese fa impazzire le femministe: "In casa fa tutto mia moglie"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.