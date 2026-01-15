Iran gli Ayatollah non si arrendono la Schlein sì | a Conte Il Pd vota la mozione del M5S e si spacca

L'orientamento della politica estera italiana continua a creare divisioni nel centrosinistra. Mentre il Pd vota la mozione del M5S sulla posizione internazionale, le differenze tra le forze politiche si manifestano chiaramente. La questione Iran e le recenti decisioni di alcune figure politiche evidenziano le tensioni e le divisioni interne, riflettendo un quadro complesso e articolato nel panorama politico italiano.

Come un copione già scritto, anche oggi la politica estera continua ad agitare il centrosinistra. Da una parte l’Ucraina con le opposizioni che si presentano con risoluzioni distinte sulle comunicazioni del ministro Guido Crosetto. E poi l’Ira n. In commissione Esteri alla Camera, come già ieri al Senato, i 5 Stelle si sono distinti dalla risoluzione unitaria di tutto il Parlamento presentando un loro testo (che è stato bocciato). S tavolta però Pd e Avs votano a favore dei punti che M5S aveva chiesto di inserire nel documento bipartisan. Tutto ricomposto? No, perché i riformisti dem non ci stanno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

