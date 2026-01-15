Iran gli Ayatollah non si arrendono la Schlein sì | a Conte Il Pd vota la mozione del M5S e si spacca
L'orientamento della politica estera italiana continua a creare divisioni nel centrosinistra. Mentre il Pd vota la mozione del M5S sulla posizione internazionale, le differenze tra le forze politiche si manifestano chiaramente. La questione Iran e le recenti decisioni di alcune figure politiche evidenziano le tensioni e le divisioni interne, riflettendo un quadro complesso e articolato nel panorama politico italiano.
Come un copione già scritto, anche oggi la politica estera continua ad agitare il centrosinistra. Da una parte l’Ucraina con le opposizioni che si presentano con risoluzioni distinte sulle comunicazioni del ministro Guido Crosetto. E poi l’Ira n. In commissione Esteri alla Camera, come già ieri al Senato, i 5 Stelle si sono distinti dalla risoluzione unitaria di tutto il Parlamento presentando un loro testo (che è stato bocciato). S tavolta però Pd e Avs votano a favore dei punti che M5S aveva chiesto di inserire nel documento bipartisan. Tutto ricomposto? No, perché i riformisti dem non ci stanno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche: L'opposizione si spacca sull'Iran: il Senato approva una mozione bipartisan ma il M5S si astiene. Conte: "No ad azioni militari"
Leggi anche: Schlein frena la mozione anti ayatollah del Pd perché prima deve chiedere al leader del M5s
Giovanna Melandri: "Meloni e Schlein si impegnino insieme contro gli ayatollah assassini" - Intervista con l’ex ministra della Cultura ed ex presidente del Maxxi, tra le promotrici della manifestazione delle donne di sabato a Roma: ... huffingtonpost.it
Conte spacca il campo largo anche sull’Iran ma per una volta Schlein non lo segue - Conte rompe il campo largo della sinistra anche sull'Iran ma la novità è che stavolta Schlein non lo segue e firma una risoluzione parlamentare anti- firstonline.info
Schlein firma la risoluzione contro gli ayatollah, Conte fa l'iraniano. Alleanza impossibile - Per una volta la segretaria dem fa una cosa semplice: non aspetta il capo dei 5 Stelle. ilfoglio.it
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.