Presutti Pd attacca la giunta Masci | Persi 100 mila euro di fondi per il mattatoio a causa della sciatteria del centrodestra

L’opposizione non risparmia critiche all’amministrazione Masci, accusando di aver perso 100 mila euro di fondi destinati alla ristrutturazione del mattatoio. Presutti del Pd dice che la colpa è della sciatteria del centrodestra, che avrebbe gestito male i finanziamenti. La vicenda rischia di lasciare il settore in difficoltà e solleva nuove polemiche sulla gestione dei fondi pubblici.

Il consigliere comunale interviene attaccando l'amministrazione comunale Masci in merito ai presunti fondi persi per la ristrutturazione del mattatoio "Si perdono finanziamenti già incassati e presenti in cassa solo perché nessuno, per tre anni, si è preso la briga di rispondere ai solleciti della Regione o di redigere una semplice relazione. Il contributo, erogato nel giugno 2022, era subordinato a una rendicontazione semestrale che il Comune di Pescara non ha mai prodotto. Agli atti della Regione Abruzzo risultano almeno due note ufficiali di sollecito, datate novembre 2022 e giugno 2024, totalmente ignorate dall'amministrazione Masci.

