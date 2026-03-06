Moschea a Foggia durissimo affondo del vannacciano Sasso ai musulmani | Ci opporremo

L’onorevole Rossano Sasso, ex Lega ora vicino a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, ha scritto un post su Facebook in cui si oppone alla richiesta di una moschea a Foggia. Nel messaggio, Sasso afferma che si opporrà alla realizzazione dell’edificio di culto musulmano nella città. La posizione dell’esponente politico ha suscitato reazioni e discussioni tra i cittadini e gli attivisti locali.

Con un post su Facebook, l'on. Rossano Sasso, ex Lega e oggi sostenitore di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, si oppone alla richiesta di una moschea a Foggia. "Verificheremo se esiste il via libera del vescovo, accordi con sindaco e Prefetto. Siamo pronti alla mobilitazione perché siamo.