A Foggia nascerà una moschea | un luogo per 10mila musulmani di 32 paesi diversi

Il comitato multinazionale si è costituito oggi a Foggia, in coincidenza con il Ramadan, per organizzare la costruzione di una moschea che potrà accogliere fino a 10.000 musulmani provenienti da 32 paesi diversi. La creazione di questo organismo nasce dalla necessità di gestire con chiarezza e partecipazione il progetto, che mira a offrire uno spazio di preghiera pubblico nel centro della città. Un primo passo concreto verso la realizzazione di questa struttura, che coinvolge cittadini di origini e culture diverse.

