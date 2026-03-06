Un'inchiesta del Washington Post rivela che la Russia sta fornendo supporto militare all'Iran, permettendogli di colpire gli Stati Uniti. La collaborazione tra Mosca e Teheran si sarebbe intensificata, segnando un cambiamento significativo nel rapporto tra i due Paesi. La notizia mette in discussione la natura di questa alleanza e il suo impatto sulla scena internazionale.

Un’inchiesta esclusiva pubblicata dal The Washington Post ha svelato un pericoloso salto di qualità nella cooperazione militare tra Russia e Iran. Secondo tre funzionari dell’intelligence statunitense, rimasti anonimi, il Cremlino starebbe fornendo a Teheran dati sensibili e coordinate in tempo reale per facilitare il puntamento delle forze armate americane dislocate in Medio Oriente. Questa assistenza, definita dalle fonti come uno “sforzo piuttosto completo”, avrebbe l’obiettivo di colpire asset strategici come navi da guerra e velivoli statunitensi impegnati nell’area dall’ inizio delle ostilità scoppiate sabato 28 febbraio 2026. L’Iran, pur disponendo di un vasto arsenale missilistico, possiede capacità di sorveglianza satellitare limitate per il tracciamento di obiettivi mobili o distanti. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Mosca aiuta Teheran a colpire gli USA? La rivelazione shock del Washington Post che cambia lo scenario

