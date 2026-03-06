La Russia fornisce intelligence all’Iran contro gli Usa La clamorosa rivelazione del Washington Post

Il Washington Post ha rivelato che la Russia avrebbe fornito all’Iran dati riservati sulle posizioni delle forze militari statunitensi in Medio Oriente. Secondo quanto scritto, queste informazioni avrebbero aiutato Teheran a identificare obiettivi contro gli Stati Uniti nella regione. La notizia evidenzia un presunto scambio di intelligence tra i due paesi coinvolti in attività militari e di spionaggio.

La Russia avrebbe fornito all'Iran informazioni sensibili sulle posizioni delle forze militari statunitensi in Medio Oriente, contribuendo così alla capacità di Teheran di colpire obiettivi americani nella regione. È quanto emerge da un'inchiesta del The Washington Post, che cita tre fonti informate sui dati di intelligence. Secondo il quotidiano statunitense, fin dall'inizio del conflitto scoppiato sabato scorso, Mosca avrebbe trasmesso all'Iran informazioni dettagliate sulla posizione di asset militari americani, tra cui navi da guerra e velivoli dispiegati nell'area. Le fonti, che hanno parlato a condizione di anonimato, descrivono l'operazione come « uno sforzo piuttosto completo », suggerendo un livello di cooperazione più profondo di quanto finora ipotizzato.