Carlo Calenda un posto in prima fila da Forza Italia L’invito di Paolo Berlusconi | Speriamo entri in coalizione

Carlo Calenda si trova in una posizione di rilievo all’interno di Forza Italia, come indicato dall’invito di Paolo Berlusconi a sperare in un suo ingresso nella coalizione. L’evento, tenutosi al teatro Manzoni di Milano, ha mostrato un’attenzione particolare nei confronti di Calenda, suggerendo un interesse strategico e una possibile collaborazione futura. Un momento che potrebbe segnare un passo importante nel panorama politico italiano.

Roma – Un posto in prima fila, qualcosa vorrà pur dire. Certo ci sono le cortesie per gli ospiti. Ma qualcosa in più negli sguardi, negli abbracci, nell’accoglienza, in quel teatro Manzoni di Milano addobbato d’azzurro, qualcosa in più vorrà pur dire. Con Letizia Moratti in mezzo, a fare da ponte tra lui e Antonio Tajani, il padrone di casa. E con Paolo Berlusconi a portare in dono il sigillo della dinastia. Eccolo allora, Carlo Calenda nella sua nuova postura. Completo blu, camicia bianca, cravatta larga, il viso scavato dalle intemperie e il sorriso smagliante volto al sol dell’avvenire, che attualmente sorge da destra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Forza Italia, Paolo Berlusconi: "Calenda ottimo politico, speriamo entri in coalizione"Paolo Berlusconi, fratello di Silvio Berlusconi, ha espresso apprezzamento per Carlo Calenda definendolo un ottimo politico.

Paolo Berlusconi: "Grazie Tajani. Calenda? Spero entri in coalizione"Paolo Berlusconi esprime gratitudine a Tajani per il suo ruolo e condivide l’auspicio di un’alleanza con Calenda.

