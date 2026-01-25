Forza Italia Paolo Berlusconi | Calenda ottimo politico speriamo entri in coalizione

Paolo Berlusconi, fratello di Silvio Berlusconi, ha espresso apprezzamento per Carlo Calenda definendolo un ottimo politico. L’imprenditore ha sperato che Calenda possa entrare nella coalizione di Forza Italia, durante l’evento celebrativo del 32° anniversario del partito al Teatro Manzoni di Milano. Le sue parole riflettono una possibile apertura verso collaborazioni politiche future tra le forze moderate del centro.

Paolo Berlusconi promuove Carlo Calenda: “È un ottimo politico, speriamo che faccia parte anche lui della coalizione “, ha detto l’imprenditore e fratello dell’ex premier Silvio, uscendo dal Teatro Manzoni a Milano dove si è conclusa la kermesse di Forza Italia per il 32° anniversario della nascita del partito. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

