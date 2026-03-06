Morte di David Rossi | la ricostruzione video che rafforza la pista dell’omicidio

Un video ricostruisce i momenti che potrebbero aver preceduto la caduta di David Rossi dalla finestra della sede di Banca Monte dei Paschi di Siena il 6 marzo 2013. La sequenza mostra l’interno dell’ufficio in quegli attimi, offrendo una possibile interpretazione di quanto accaduto prima dell’incidente. La registrazione è stata diffusa recentemente, alimentando nuove riflessioni sulla vicenda.

La ricostruzione si basa sulle analisi tecniche e sulle perizie acquisite dalla Commissione parlamentare d'inchiesta. Il video è stato presentato oggi a Siena, durante la presentazione del rendiconto di metà mandato della commissione. Il lavoro è stato realizzato utilizzando gli elementi emersi durante i mesi di lavoro: le lesioni riscontrate sul corpo, la collocazione della finestra e gli ultimi movimenti ricostruiti dagli investigatori. Secondo i consulenti della Commissione, il tenente del RIS Adolfo Gregori e il medico legale Robbi Manghi, questa simulazione rappresenta un elemento a sostegno della tesi dell'omicidio.... 🔗 Leggi su Agi.it

